Sport: "Non solo il Barcellona, anche il Psg è su Salah"

Secondo quanto riportato da Sport, Salah sarebbe uno dei nomi sulla lista del mercato in entrata del Psg nel caso in cui Kylian Mbappé decidesse di lasciare la squadra vicecampione di Francia. Il suo contratto con il Liverpool scade a giugno 2023 e ancora non sarebbero cominciate le trattative per il prolungamento. I Reds, quindi, potrebbero trovarsi nella situazione di doverlo cedere quest'estate, anche per non rischiare di perderlo a zero tra un anno.