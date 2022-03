United, la sofferenza di Pogba: "Non so che ruolo ho"

CLAIREFONTAINE (Francia) - Paul Pogba è apparso felice e sorridente al ritiro della nazionale francese a Clairefontaine, infatti con la maglia dei "Le Bleus" l'ex Juventus riesce ad esprimere il suo calcio cosa che, invece, non è riuscito in questi anni al Manchester United per sua stessa ammissione. In un'intervista rilasciata al quotidiano Le Figaro Pogba ha rivelato: "Devo essere onesto, le ultime cinque stagioni non mi soddisfano, ma davvero per niente. Quest'anno non vinceremo ancora niente. Che sia con il Manchester o in un altro club, io voglio vincere trofei - aggiunge - Sì, ho sofferto di depressione. Le prime volte mi sono capitate negli anni di Mourinho. A volte capita di non sapere di essere depresso, vuoi solo isolarti e stare da solo: quelli sono segni inconfondibili".