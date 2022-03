The Athletic: "United, Bruno Fernandes a un passo dal rinnovo"

Bruno Fernandes potrebbe legarsi al Manchester United a vita, o quasi. Stando a quanto riportato da The Athletic, il portoghese classe '94, che con la sua nazionale affronterà la Macedonia del Nord martedì 29 marzo per un posto ai Mondiali in Qatar del 2022, sarebbe vicino al rinnovo del contratto che lo lega ai Red Devils. L'ingaggio sarebbe più che raddoppiato, e l'accordo dovrebbe prevedere una durata di altri cinque anni. L'ex Novara, Udinese e Sampdoria è arrivato nel gennaio del 2020 al club dell'Old Trafford con uno stipendio da 120.000 euro a settimana che, con il nuovo prolungamento, dovrebbe arrivare a 290mila. In stagione, finora, ha collezionato 37 presenze tra tutte le competizioni, condite da 9 gol e 14 assist.