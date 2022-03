El Nacional: “Dybala bocciato dal Barcellona, per Xavi è sopravvalutato”

BARCELLONA (Spagna) - "Dybala ha incaricato il suo procuratore di trovargli una squadra in Spagna, ma se il Real Madrid non ha neppure risposto alle loro telefonate, al Barcellona è arrivato il veto di Xavi, che lo considera sopravvalutato e non funzionale al progetto". È clamorosa l'indiscrezione lanciata da Nacional, sulle cui colonne si legge come il numero dieci argentino, in scadenza di contratto con la Juventus il prossimo 30 giugno, "liquidato" dall'ad bianconero Arrivabene e già vicino al club blaugrana nel 2017 - quando Neymar si trasferì al Paris Saint-Germain -, avrebbe puntato sulla stima di cui nutre da parte del presidente Joan Laporta.