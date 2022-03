Sport: "L'Atletico Madrid riscatterà Griezmann"

BARCELLONA - Antoine Griezmann non dovrebbe tornare a vestire la maglia del Barcellona . Arrivato in blaugrana nell'estate 2019 dall' Atletico Madrid per 120 milioni di euro , dopo appena due stagioni il 31enne attaccante francese ha fatto ritorno, in prestito, ai colchoneros che - secondo il quotidiano catalano " Sport " - avrebbero deciso di esercitare a giugno il diritto di riscatto concordato a 40 milioni .

Ha segnato al Milan

In questa stagione l'ex Real Sociedad è sceso in campo 25 volte segnando otto gol, il primo dei quali in Champions League a San Siro contro il Milan, nella partita valida per la seconda giornata dei gironi della massima competizione europea per club.