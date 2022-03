Sports Illustrated: "City pronto a sborsare 118 milioni per Haaland"

Secondo quanto riportato da Sports Illustrated, il Manchester City si sentirebbe molto ottimista di poter ingaggiare l'attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland - e di conseguenza di poter battere il Real Madrid - con un'offerta da 100 milioni di £, circa 118 milioni di euro. Per quel che riguarda l'ingaggio che sarà corrisposto al norvegese, l'idea dei Citizens sarebbe quello di farlo diventare il giocatore più pagato di tutto il campionato inglese, superando anche le cifre che guadagnano Cristiano Ronaldo e Kevin De Bruyne (che sono attualmente i due più pagati). É giusto ricordare che in questo momento "basterebbero" i 75 milioni della clausola rescissoria per poter prendere l'ex Salisburgo, ma c'è tempo solo fino al 30 aprile per poter sfruttare della suddetta.