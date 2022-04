In Polonia sicuri: "Lewandowski-Barcellona, c'è l'accordo"

VARSAVIA (POLONIA) - Robert Lewandowski andrà al Barcellona. Ne sono convinti in Polonia, dove 'TVPSport' spiega che il 33enne attaccante si è promesso ai catalani (con cui avrebbe già un accordo per un triennale). Secondo l'emittente polacca il centravanti avrebbe già comunicato al Bayern Monaco (che si prepara a ospitare il Villarreal nel ritorno dei quarti di Champions League) di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 per poter lasciare già in estate i bavaresi dopo otto stagioni. Sbarcato a Monaco nel 2014 a parametro zero dal Borussia Dortmund, Lewandowski ha fin qui segnato con il Bayern 340 gol in 368 partite, contribuendo alla conquista della Champions nel 2020 e di sette titoli in Bundesliga.