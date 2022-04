The Athletic: "Tre club in corsa per l'ingaggio di Darwin Nuñez"

Chelsea , Manchester United e Psg sarebbero i tre club favoriti per l'acquisto del giovane e promettente attaccante del Benfica Darwin Nuñez . Questo è quanto riportato da The Athletic , secondo cui i portoghesi - per lasciarlo partire - vorrebbero almeno 70 milioni , anche se oggi l'allenatore Verissimo ha detto che vale molto di più. Sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse della Juventus , che però parrebbe essere indietro rispetto ai due club d'oltremanica e a quello parigino. L'attaccante uruguagio, in questa stagione, è esploso e su di lui potrebbe aprirsi un'asta, con il Benfica che - nel caso in cui si veda impossibilitato a trattenerlo - vorrebbe cederlo il prima possibile di modo da trovare subito il sostituto.

Ha segnato 24 gol in campionato

Nuñez, con la tripletta messa a segno contro il Belenenses, ha raggiunto quota 24 gol in campionato, mentre in Champions League le reti sono cinque, compreso quella contro il Liverpool nel match di andata dei quarti di finale, che però non ha influito sul risultato finale in quanto i Reds hanno vinto 1-3. In questa annata il bomber sta dimostrando grande facilità nel trovare la via del gol, non solo con il club ma anche con la Nazionale.