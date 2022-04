"Zebra", la frase di Mbappé scatena i tifosi della Juve

TORINO - "Zebra", con un "presto" a seguire l'emoticon di una clessidra e quella di un'esplosione. Una frase criptica quella postata in una storia Instagram da Kylian Mbappé, che ha inevitabilmente scatenato la fantasia dei tifosi della Juve. Cosa avrà voluto dire l'attaccante campione del mondo con la Francia e in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain? Da tempo inseguito dal Real Madrid, che spera di ingaggiarlo a parametro zero, l'obiettivo dei 'Blancos' diventa così improvvisamente il sogno del popolo bianconero, che immagina Mbappé come l'erede di Dybala e fantastica su un tridente da sogno con Vlahovic e Chiesa.