Bernardeschi come Modric, il video che scatena i social Juve

TORINO - Bernardeschi come Modric è un accostamento che chiaramente non sta in piedi, eppure la giocata per cui il regista croato del Real Madrid è sulle copertine di ogni giornale sportivo da giorni l'esterno juventino l'ha piazzata, molto simile, anche lui: è quello che sta ricordando un tifoso bianconero su TikTok, scatenando ovviamente commenti di ogni risma, mettendo a paragone in contemporanea le giocate del 10 del Real e del 20 della Juventus (che è in scadenza di contratto e che potrebbe vivere il suo futuro professionale lontano da Torino) entrambe in Champions League, rispettivamente contro Chelsea e Malmoe.