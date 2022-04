Lacazette, addio all'Arsenal: "Parlo con tanti club, voglio giocare la Champions"

LONDRA (Regno Unito) - Alexandre Lacazette annuncia l'addio all' Arsenal dopo sette anni con la maglia dei Gunners: l'attaccante francese, nominato capitano da Arteta a dicembre 2021, ha dichiarato di voler lasciare la squadra al termine della stagione, quando scadrà il suo contratto. Secondo le indiscrezioni di alcuni media inglesi, fra i club interessati ad acquistare a parametro zero l'attaccante, ci sarebbe anche la Juve .

Espn: "Lacazette libero a giugno, c'è anche la Juve"

Lacazette: "Parlo con molti club, voglio giocare la Champions"

L'attaccante trentenne ha affermato a Canal Plus: "Sto parlando con molti club e sono aperto a tutto. Non ho mai interrotto i contatti con il Lione quando ho lasciato. Ritorno nel club due volte all'anno e loro sanno che sono libero". Lacazette ha però ammesso che punta ad un club qualificato in Champions League: "Voglio giocare le coppe europee, e in particolare la Champions, mi manca perché è da un po' che non ci gioco. E' complicato ma niente è impossibile, vedremo".