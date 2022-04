Brasile, presidente Cbf: "Nessun contatto con Guardiola"

Arrivano smentite ufficiali su Pep Guardiola nuovo ct del Brasile. In un'intervista rilasciata a "UOL", il presidente della Confederazione brasiliana di calcio (CBF) Ednaldo Rodrigues ha assicurato di non aver mai sondato il terreno con l'attuale allenatore del Manchester City per affidargli la guida della Seleção dopo Qatar 2022 e l'addio già annunciato del ct Tite. "Tutti sappiamo che Guardiola è un vincente, una persona che non ha bisogno di presentazioni, ma io non l'ho mai contattato, né ho autorizzato qualcun altro a farlo a nome della CBF". Il numero 1 del calcio verdeoro ha anche confermato che la nazionale di Tite disputerà due amichevoli di preparazione ai Mondiali del 2022 con Giappone e Corea del Sud e non ha escluso un altro possibile test, il 4 giugno, contro l'Argentina in Spagna. Nella fase a gironi dei Mondiali il Brasile affronterà Svizzera, Serbia e Camerun.