Sun: "Manchester United, i tagli di Ten Hag da Pogba a Martial"

MANCHESTER (Inghilterra) - Anche con l'arrivo dell'olandese Erik ten Hag in panchina, non cambiano le prospettive per il futuro di Paul Pogba. Il francese nel mirino della Juve e del Real Madrid non rinnoverà e non giocherà con i Red Devils la prossima stagione: la conferma arriva dal Sun, che parla della rivoluzione in vista con il nuovo allenatore. In questa non troveranno spazio appunto Pogba e il serbo Nemanja Matic (entrambi in scadenza di contratto), così come sono ai saluti Marcus Rashford e Antonhy Martial (quest'ultimo attualmente in prestito al Siviglia).