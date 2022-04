Juve avanti con De Sciglio: vicino il rinnovo fino al 2025

TORINO - Dopo la decisione su Dybala, che non continuerà in bianconero, e l'ufficialità del prolungamento di Perin la Juve viaggia anche verso il rinnovo di De Sciglio, che è in fase di definizione per allungare il contratto attuale, in scadenza il prossimo 30 giugno, fino al 2025. Il terzino, che in questa stagione ha collezionato sin qui 27 presenze tra coppe e campionato e che dovrà saltare la finale di Coppa Italia contro l'Inter per squalifica, è un pupillo di Allegri, che l'ha avuto prima al Milan e poi alla Juventus. A Torino De Sciglio è dal 2017, con la parentesi in prestito al Lione nell'annata 20-21. Ora la sua storia con la Vecchia Signora può allungarsi, l'accordo è vicino.