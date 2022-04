As: "Haaland non firma con il City perché aspetta il Real Madrid"

DORTMUND (Germania) - Intreccio di mercato e possibile effetto domino tra Erling Haaland e Kylian Mbappé: secondo As, l'attaccante norvegese, ormai sicuro dell'addio al Borussia Dortmund a fine campionato, non ha ancora firmato con il Manchester City perché vuole tenersi aperta la possibilità di andare al Real Madrid, la squadra dei suoi sogni. Haaland, secondo fonti vicine al giocatore, attende di capire se i Blancos prenderanno Mbappé e, nel caso che l'affare salti, farà valere l'accordo di massima che ha già con il Real. Haaland, assistito da Mino Raiola e dal padre, ha comunque già informato il Borussia Dortmund della sua intenzione di cambiare maglia nella prossima stagione. I tedeschi hanno così individuato in Adeyemi del Salisburgo il sostituto di Haaland e sono pronti a sborsare 40 milioni di euro. L'attaccante norvegese non sarebbe al momento la priorità del Real che, oltre a Mbappé, punta forte su Toni Rüdiger, in scadenza col Chelsea, e su Tchouameni del Monaco.