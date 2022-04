Il 'Mirror': "Pogba lascia il gruppo WhatsApp dello United"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Praticamente già chiusa la sua stagione al Manchester United a causa di un infortunio , Paul Pogba ha "abbandonato il gruppo WhatsApp dei 'Red Devils' dopo aver ricevuto due offerte ". A rivelarlo è il 'Mirror', secondo cui Real Madrid e Paris Saint-Germain gli hanno avanzato una "proposta" per ingaggiarlo a parametro zero in estate, quando scadrà il contratto che lega il centrocampista al club inglese.

Un colpo a 'costo zero'

Dopo aver preso gratis David Alaba dal Bayern Monaco la scorsa estate e con l'intenzione di fare lo stesso quest'anno con Kylian Mbappé e Antonio Rudiger, rispettivamente in scadenza con Psg e Chelsea, secondo il tabloid britannico "Pogba è l'ultimo 'free agent' di alto profilo che ha catturato l'interesse del Real". Questo intanto il messaggio pubblicato dall'ex juventino sul proprio profilo Instagram in occasione del match perso dai 'Red Devils' contro l'Arsenal: "Sono assolutamente dispiaciuto di non poter aiutare la squadra. Lavorerò ancora per tornare più forte, spero prima della fine della stagione. Non è finita. Grazie a tutti per il supporto, lo United resiste!".