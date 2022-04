Bild: "Bayern, no alla cessione di Lewandowski: obiettivo rinnovo"

Il Bayern Monaco non ha intenzione di cedere Robert Lewandowski la prossima estate e prova a prolungare il contratto in scadenza nel 2023. Inoltre, non c'è ancora nessuna intesa per un possibile trasferimento del polacco al Barcellona. Come riporta la Bild, l'agente dell'attaccante e i rappresentanti del Bayern si sono incontrati ieri a Monaco per parlare del rinnovo ma seguiranno nuovi incontri nelle prossime settimane per cercare di raggiungere un accordo. Il procuratore di Lewandowski ha voluto anche conoscere le intenzioni in merito al prezzo di vendita del giocatore da parte dei bavaresi, che sembrano pronti al muro contro muro pur di trattenere l'attaccante.