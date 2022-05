Inter, in Inghilterra sicuri: "Arsenal su Lautaro, Tottenham su Bastoni"

I 'Gunners' puntano al 'Toro'

Stando al 'Times', il 24enne attaccante argentino sarebbe nel mirino dell'Arsenal che, in caso di ritorno in Champions League, ha bisogno di rinforzi in avanti tanto che oltre al 'Toro' vorrebbe assicurarsi anche uno fra Gabriel Jesus e Calvert-Lewin. Lautaro, che piace anche ad Atletico Madrid e Manchester United (i 'Red Devils' vorrebbero provare a inserire come parziale contropartita Anthony Martial), non è considerato incedibile dai nerazzurri che però se ne priverebbero solo per 70-80 milioni di euro.