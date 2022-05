Le Parisien: "Psg-Mbappé, rinnovo in vista". Ma la madre smentisce

Kylian Mbappé continua ad essere un caso di calciomercato. Il francese viene accostato da diverso tempo al Real Madrid, che sarebbe disposto a spendere cifre impensabili per assicurarsi le prestazioni del fenomeno a partire dalla stagione 2022-2023. Tuttavia, secondo Le Parisien, Mbappé sarebbe a un passo dal rinnovo del contratto con il Psg, attualmente in scadenza il 30 giugno 2022. Secondo il quotidiano francese, la squadra parigina avrebbe proposto all'attaccante un prolungamento biennale a cifre folli per farlo restare, o comunque per evitare di perderlo a zero nella prossima sessione di calciomercato: 50 milioni di euro a stagione con opzione per prolungare un ulteriore anno, più altri 100 milioni di bonus alla firma. I rappresentanti del giocatore e la sua famiglia avrebbero accettato l'offerta del presidente Nasser Al-Khelaifi e i proprietari a Doha starebbero aspettando che vengano risolte le ultime formalità.