El Chiringuito: "Suarez al Barcellona, clamoroso ritorno?"

MADRID (SPAGNA) - L'avventura di Luis Suarez all'Atletico Madrid potrebbe essere giunta al capolinea. Secondo quanto riportato da El Chiringuito, l'attaccante uruguaiano, in scadenza di contratto con i Colchoneros, vorrebbe tornare al Barcellona. Due anni dopo il doloroso addio, dunque, le strade del calciatore e del club blaugrana potrebbero ricongiungersi.

Suarez vuole tornare al Barcellona

L'ex attaccante di Ajax e Liverpool vorrebbe tornare a indossare la casacca azulgrana e lavorare con Xavi, suo ex compagno ora allenatore del club catalano. Secondo quanto rivelato da El Chirinquito, Suarez sarebbe addirittura disposto a ridursi l'ingaggio e adattarsi alle necessità del club pur di tornare al Camp Nou. La volontà del calciatore, però, al momento non coinciderebbe esattamente con quella della società, che starebbe valutando l'andamento del mercato per rinforzare con i profili giusti la rosa a disposizione del tecnico.