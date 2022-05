Klopp sul passaggio di Haaland al City: "Gran colpo. È una vera bestia"

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - È un testa a testa infinito quello tra Manchester City e Liverpool per la vittoria della Premier League. I Reds, con la vittoria in rimonta per 2-1 contro l'Aston Villa nel recupero della 33ª giornata, seppur con una partita in più (36 contro 35), hanno agganciato i Citizens in vetta. La squadra di Guardiola, però scenderà in campo stasera a Wolverhampton. Quella inglese è già una formazione stellare, ma la prossima stagione un nuovo gioiello si aggiungerà alla rosa: Erling Haaland. L'attaccante norvegese del Borussia Dortmund è infatti ufficialmente un nuovo calciatore del Manchester City.

Klopp: "Haaland al City? Purtroppo è un gran colpo" Jurgen Klopp, al triplice fischio del match contro la formazione di Steven Gerrard, ha commentato così l'approdo di Haaland ai rivali : "È una vera bestia. Erling è un grande giocatore, ma il Manchester City, per il modo in cui gioca, non è mai stato, nè sarà mai una squadra che vince le partite grazie a un solo calciatore. Purtroppo è un ottimo acquisto per i Citizens, Haaland segnerà molti gol mettendola dentro sul secondo palo, poi ha anche altre caratteristiche, in alcune situazioni di gioco è una vera bestia".