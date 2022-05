The Sun: "United, Ronaldo pronto a restare: vuole lavorare con Ten Hag"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - È tempo di bilanci per Cristiano Ronaldo e il Manchester United. La stagione sta per volgere al termine e i Red Devils, oltre a non aver messo nessun trofeo in bacheca, rischiano anche il piazzamento in Europa League. La Champions League è ormai andata via e il sesto posto, che garantirebbe la qualificazione alla seconda manifestazione europea per club, non è ancora blindato. Il rischio che CR7 e compagni giochino la Conference League la prossima stagione è dunque reale. È stata una stagione di grande delusione per il club, ma anche per il fuoriclasse lusitano che seppur mettendo a segno 24 gol e fornendo tre assist in 39 presenze non è riuscito a replicare i numeri delle passate stagioni.