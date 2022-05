Laporta, rivelazione shock su Mbappé: "Vuole 50 milioni a stagione"

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato di Mbappé a Radio Catalunya, lanciando una frecciatina all'attaccante francese del Psg e dichiarando: "Mbappé? Visto che è un fuoriclasse in scadenza di contratto lo abbiamo contattato. Ma ha chiesto 50 milioni di euro a stagione, cifra che non possiamo permetterci e magari poi neppure vincerà la Champions League... Sarebbe un'offesa per i giocatori che crescono con noi".