Marca: "Real Madrid avvisato: Mbappé tratta ancora con il Psg"

MADRID (SPAGNA) - Psg o Real Madrid? Real Madrid o Psg? Ormai da diverse settimane si discute circa il futuro di Kylian Mbappé. Promesso sposo dei Blancos già la scorsa estate, quando il club spagnolo mise sul piatto 200 milioni di euro, l'attaccante francese non si è ancora sbilanciato su quella che sarà la sua decisione finale. L'ex Monaco aveva già dato il suo sì alle Merengues ma, secondo quanto rivelato da Marca, si sarebbe seduto nuovamente al tavolo con il club parigino per sentire la nuova proposta. Non c'è dunque stato uno stop definitivo, ma di certo va registrato un rallentamento. Fino a qualche giorno fa si attendeva solo la firma ufficiale e la finale di Champions League del 28 maggio che vedrà il Real Madrid di Ancelotti sfidare il Liverpool di Klopp, ora potrebbe essere messo di nuovo tutto in discussione.

Mbappé, quanta incertezza sul futuro!

Durante i colloqui in Francia e soprattutto a Doha, intanto, il club di Al-Khelaïfi gli avrebbe dato carta bianca, permettendogli di fissare la cifra desiderata e indicare anche un piano per migliorare la rosa e la società. Kylian vuole vincere la Champions e, per questo, non vedrebbe di buon occhio la continuità di Leonardo e Pochettino, ritenute figure da cambiare. Secondo quanto rivela Marca, nei giorni scorsi il giocatore ha parlato con il suo entourage per analizzare la situazione e parlare poi con il Psg. Sale dunque l'attesa per capire quale sarà la decisione finale del calciatore. Indosserà la maglia del Psg o quella del Real Madrid? Lo dirà attraverso un messaggio in tv. L'attesa sale.