Mbappè, la mamma non si sbilancia: "Offerte identiche da Psg e Real Madrid"

Dopo le parole di Mauricio Pocettino , che si augura di poter continuare a lavorare con lui anche il prossimo anno, sul futuro di Kylian Mbappè , prende parola anche Fayza Lamari, madre del centravanti. L'attaccante del Paris Saint Germain a breve scioglierà le riserve e sarà chiamato ad annunciare la sua scelta. Rinnovo con i francesi o trasferimento in Spagna?

"Le due offerte sono identiche"

"Le due offerte, quella del Real Madrid ed il rinnovo con il Paris Saint Germain, sono praticamente identiche", ha dichiarato la mamma di Mbappè. "L'unica differenza è che al Real mio figlio avrebbe il controllo dei suoi diritti di immagine. Ora non ci resta che aspettare la sua decisione", ha dichiarato la mamma di Mbappè a Kora Plus. Per la stampa francese, il centravanti rivelerà la sua decisione finale dopo l'ultimo match di campionato contro il Metz.