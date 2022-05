Daily Mail: "Perisic, non solo Juve: Conte lo vuole al Tottenham"

MILANO - Ivan Perisic è il sogno di mercato non solo della Juventus, infatti anche in Premier League il centrocampista dell'Inter ha contendenti importanti. Il Daily Mail riporta di un forte inserimento degli Spurs di Antonio Conte che con il croato ha lavorato e vinto quando entrambi erano all'Inter. Perisic è in scadenza di contratto con l'Inter e non ha nascosto il suo malumore per essere arrivato in questa condizione. Il club non ha ancora perso le speranze per il rinnovo, ma secondo il tabloid britannico l'esterno sarebbe attratto dalla Juventus, pur non chiudendo le porte al Tottenham e a mister Conte. Ci sarebbero anche Chelsea e Newcastle, ma il croato preferirebbe rimanere in Italia, se poi dovesse scegliere la Premier, allora Conte avrebbe la priorità.