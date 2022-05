Marca: "Mbappé dice no al Real Madrid: pronto il rinnovo con il Psg"

MADRID (Spagna) - Kylian Mbappé non andrà al Real Madrid e rinnoverà con il Paris Saint-Germain. Lo scrivono gli spagnoli di Marca, precisando che l'attaccante francese, in scadenza di contratto con il Psg e corteggiato a lungo dai Blancos, ha comunicato il suo no al presidente spagnolo Florentino Perez. La settimana scorsa Mbappé e il Real avevano praticamente chiuso un accordo che prevedeva un super bonus da 130 milioni al momento delle firma per il calciatore.