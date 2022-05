Mbappé perde più di 350mila followers dopo il rinnovo con il Psg

PARIGI (FRANCIA) - Un piccolo 'danno collaterale' per Kylian Mbappé dopo il rinnovo con il Paris Saint-Germain che gli garantirà un ingaggio di circa 50 milioni all'anno fino al 2025. La decisione di continuare a giocare all'ombra della Tour Eiffel è infatti costata la perdita in poche ore di oltre 350mila followers su Instagram, dove il profilo dell'attaccante è passato 71,6 a circa 71,2 milioni di 'seguaci' come fanno notare gli spagnoli di 'El Chiringuito Tv', sottolineando così come "il madridismo passa oltre Mbappé".