Neuer rinnova con il Bayern Monaco fino al 2024

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Manuel Neuer ha prolungato il contratto con il Bayern Monaco fino al 2024. L'estremo difensore tedesco si lega dunque alla società bavarese per altre due stagioni. L'annuncio ufficiale è arrivato tramite una nota pubblicata sul sito del club. Grande soddisfazione, sia per il portiere che per i vertici societari. Il 36enne portiere teutonico è arrivato al Bayern Monaco nel 2011 dopo aver fatto tutte le trafile ed essere approdato al grande calcio con lo Schalke 04, la squadra della sua città. Neuer, che fin qui ha collezionato 472 presenze ufficiali con i bavaresi, ha vinto dieci campionati tedeschi, cinque coppe DFB e sei volte la Supercoppa DFL con il Bayern. Poi ancora due volte la Champions League, la Coppa del Mondo per club e la Supercoppa Europea.

Neuer felice per il rinnovo con il Bayern Monaco

"Sono molto felice che il mio percorso al Bayern stia continuando - commenta Neuer -.Avremo di nuovo un'ottima squadra, con la quale potremo giocare per tutti i titoli.Da portiere, capitano e leader voglio essere un supporto e un fattore decisivo nei nostri grandi obiettivi.Vogliamo estendere il nostro record di campionato e attaccare ai vertici della Coppa DFB e della Champions League".

Le parole di Kahn e Salihamidzic

Parole al miele per Neuer anche da parte di un grandissimo del ruolo, Oliver Kahn, attuale CEO del club: "Manuel Neuer è il miglior portiere del mondo e da anni stabilisce standard internazionali. È un enorme risultato essere in grado di mantenere un certo standard a livello mondiale in modo così coerente per un periodo di tempo così lungo. Siamo molto felici di aver prolungato il suo contratto. Manuel è una delle figure determinanti nella storia dell'FC Bayern". Gli fa eco Hasan Salihamidzic, membro del consiglio per lo sport dell'FC Bayern: "Siamo molto felici che Manuel Neuer abbia prolungato il suo contratto con noi fino al 2024. Manuel è nell'FC Bayern dal 2011, è il nostro capitano, è stato il miglior portiere del mondo per così tanti anni e ovviamente uno dei nostri giocatori chiave. Vogliamo avere successo in tutte le competizioni negli anni a venire. Manuel è il nostro grande supporto dentro e fuori dal campo. Continuerà a svolgere un ruolo chiave nell'aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi".