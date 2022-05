Parla Mbappé: "Sarà un nuovo Psg. Di Maria? Una leggenda"

PARIGI (FRANCIA) - Kylian Mbappé prende la parola e due giorni dopo l'annuncio del suo rinnovo con il Paris Saint-Germain (era in scandenza, ha firmato un contratto fino al 2025) spiega in confenza stampa le motivazioni che lo hanno convinto a restare nel club del presidente Nasser Al-Khelaifi (seduto al suo fianco) rifiutando la corte del Real Madrid.

Il legame con la Francia "Come sanno tutti l'anno scorso volevo partire - ha detto il 23enne attaccante francese -, convinto che fosse la miglior decisione in quel momento. Ogni stagione però è diversa e oggi c'è un contesto diverso, a livello sportivo e privato. Sono francese, in Francia voglio vivere e invecchiare e ha prevalso il lato sentimentale insieme a quello sportivo, perché penso che la mia storia qui non sia ancora finita, né a livello personale né di squadra. Ci sono ancora tanti bei capitoli da scrivere".

Grazie al Real Madrid Mbappé ha spiegato poi come ha vissuto questi lunghi mesi di incertezza: "Sapevo di dover prendere una decisione difficile e mi sono sempre rifugiato nel calcio, perché è quello che so fare. Nel frattempo pensavo a prendere la decisione migliore per me e la pressione non mi ha pesato, perché sono abituato a conviverci da quando ho 14 anni. Ringrazio il Real Madrid e i suoi tifosi e capisco la loro delusione, ma spero che capiscano la mia scelta di restare nel mio Paese per portare in alto la Francia e il campionato francese".

Frecciatina alla federazione Così invece sulla trattativa che ha portato al rinnovo: "Abbiamo parlato a lungo del progetto sportivo, poi di diritti d'immagine e solo cinque minuti di soldi". Qualche problema in più invece nel suo rapportp con i dirigenti della Federazione, a causa di qualche frizione legata a motivi di sponsor: "Problemi che risolveremo in fretta, perché abbiamo un Mondiale da giocare e vincere. Il calcio però è cambiato e io voglio solo gestire la mia carriera seguendo i miei valori. Sono solo un calciatore, non voglio fare alcuna rivoluzione".

La fascia da capitano e Di Maria Nessuna velleità rivoluzionaria anche in seno al club o nello spogliatoio: "Resto un calciatore dentro a un collettivo e non andrò al di là di queste funzioni. Mi piace parlare di calcio, ma non oltrepasserò mai il mio ruolo - ha assicurato Mbappé -. La fascia da capitano? Resta a Marquinhos che è una figura importante nel gruppo e se la merita. Non ho bisogno della fascia per guadagnare il rispetto dei miei compagni". Tra questi non ci sarà più Di Maria, destinato a lasciare il Psg e corteggiato dalla Juve: "È un grande giocatore, una leggenda del club e sono contento di aver giocato con lui in questi anni. Gli auguro buona fortuna perché è un giocatore molto forte e una bella persona".