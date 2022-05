Cavani, addio al Manchester United: il messaggio del club

MANCHESTER (Inghilterra) - Si è conclusa ufficialmente la storia tra Edinson Cavani e il Manchester United . A comunicarlo è stato il club inglese, con un video celebrativo pubblicato sui propri canal social in cui si vede l'attaccante parlare con i più giovani, dando loro indicazioni.

Due anni al Manchester United

Ed è proprio riferito a questo aspetto in partcolare il testo del messaggio con il quale viene congedato: "Trasmettendo parole di saggezza. Ci mancheranno la tua guida e la tua esperienza". Il 35enne uruguaiano, ex Palermo, Napoli e Psg, lascia i Red Devils dopo due stagioni, in cui ha collezionato complessivamente 59 presenze e segnato 19 reti.