Daily Star: "Il Real Madrid punta su Sterling dopo il no di Mbappé"

LONDRA (INGHILTERRA) - Certo, non sarà Kylian Mbappé, eppure Raheem Sterling potrebbe essere il profilo giusto per rinforzare l'attacco del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Incassato il no del francese, che ha rinnovato con il Psg, i Blancos, secondo il Daily Star, avrebbero deciso di puntare sull'esterno inglese del Manchester City.