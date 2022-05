Lewandowski conferma l'addio al Bayern: "Spero mi lascino andare"

Robert Lewandowski conferma l'addio al Bayern Monaco e strizza l'occhio al Barcellona. Il centravanti polacco, impegnato con la sua Nazionale in Nations League, si augura di non ritrovarsi nel vortice delle discussioni di mercato. "Trasferirmi al Barcellona? Bella domanda. Non mi piace questa situazione. Quello che è certo al momento è che la mia storia con il Bayern è finita. Non vedo nessuna possibilità di continuare a giocare in questo club, la soluzione migliore è la cessione", ha dichiarato dal ritiro della Polonia.