Di Maria: "Mondiale, poi lascio l'Argentina. Voglio chiudere carriera al Rosario Central"

LONDRA (Inghilterra) - Angel Di Maria si sta preparando con la Nazionale alla "Finalissima" contro l'Italia in scena mercoledì 1° giugno a Wembley, il giocatore ha rilasciato un'intervista al portale Olè parlando del suo futuro sia con l'Argentina che nei club. Di Maria ha messo subito in chiaro che la spedizione Mondiale in Qatar sarà la sua ultima con la Seleccìon: "Dopo il Mondiale è certo che mi farò da parte. Ho ottenuto quello che volevo - aggiunge - ci sono tanti ragazzi che sono all'altezza della Nazionale, stanno crescendo e stanno dimostrando che piano piano sono a quel livello, lo dimostrano nei loro club e in Nazionale" ha dichiarato l'eroe della Copa America contro il Brasile.