Tottenham, ufficiale Perisic: "Non vedo l'ora di iniziare"

LONDRA (Inghilterra) - Arriva anche il momento dell'ufficialità di Ivan Perisic al Tottenham. Mancava solo quella per mettere tutto nero su bianco, sbrigare le ultime formalità e far ricongiungere il giocatore con l'ex allenatore Antonio Conte. Il club londinese ha dato l'annuncio con un post sui social, dando il benvenuto all'estero croato, andato via a parametro zero dall'Inter: "Sono eccitato di entrare a far parte di questa famiglia e non vedo l'ora di iniziare", ha detto Perisic nel breve video pubblicato sui social dagli Spurs.