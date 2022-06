Esport3: "Tottenham, Conte scatenato: vicino Lenglet dal Barcellona"

BARCELLONA (SPAGNA) - È un Tottenham scatenato. Dopo Perisic, che ha lasciato l'Inter per raggiungere Conte agli Spurs , il club inglese sarebbe vicino a Clement Lenglet. Secondo Esport3, infatti, il Barcellona sarebbe pronto a lasciar partire i calciatori che non rientrano nel progetto tecnico di Xavi e l'ex Siviglia farebbe parte di questa lista.

Tottenham, non solo Perisic: Conte punta Lenglet

Arrivato nell'estate del 2018 per 38 milioni di euro, dopo un inizio incoraggiante le sue prestazioni sono calate, pertanto il club azulgrana starebbe lavorando a un prestito biennale. 26 anni - ne compirà 27 il prossimo 17 giugno - ha un contratto con il Barcellona fino a giugno 2026. Vista la situazione economica complicata, per i blaugrana sarà importantissimo chiudere operazioni anche in uscita ma, sempre secondo Esport3, a differenza di Lenglet, che sembra aver recepito subito il messaggio, Xavi deve fare i conti con la volontà di Braithwaite, Pjanic e Mingueza, intenzionati a restare al Camp Nou nonostante non rientrerebbero nei piani dell'allenatore.