Mirror: "Salah al Barcellona gratis nel 2023"

LONDRA (INGHILTERRA) - Mohamed Salah andrà gratis al Barcellona nel 2023. Lo riporta il quotidiano Mirror in Inghilterra. L'attaccante egiziano ex Roma ha confermato prima della finale di Champions League che avrebbe continuato per un'altra stagione al Liverpool. Secondo il tabloid britannico, però, il motivo per cui continuerebbe un'altra stagione ad Anfield sarebbe la promessa del Barcellona di aspettarlo fino alla prossima estate, per trasferirsi al Camp Nou gratuitamente poiché il suo contratto scade a giugno 2023.