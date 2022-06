Le Parisien: "Psg, niente Pogba: Campos vuole Fofana"

PARIGI (FRANCIA) - Il Psg presenterà Luis Campos come nuovo direttore sportivo nei prossimi giorni ma è già molto operativo sul mercato con le idee molto chiare: rinforzare la squadra lavorando soprattutto sul centrocampo. Tra tutti i centrocampisti del club parigino solo Verratti è sicuro di restare. Per quanto riguarda i rinforzi, nelle ultime ore, come riporta Le Parisien, il Psg avrebbe messo nel mirino il mediano Seko Fofana, protagonista di un'ottima stagione con la maglia del Lens. Anche se, come sottolinea il quotidiano francese, il piano A resta Tchouameni. Per il ventisettenne ivoriano servono almeno venti milioni di euro. Niente Pogba quindi per il Psg, che sembra intenzionato a puntare su altri centrocampisti come Tchouameni e Fofana. Anche perchè la Juve sta stringendo i tempi per riportare il centrocampista francese a Torino.