Valencia, Gattuso è il nuovo allenatore: il comunicato ufficiale

VALENCIA (Spagna) - Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo allenatore del Valencia. L'ex allenatore di Napoli e Milan ha firmato con gli 'Els' un contratto fino al 30 giugno del 2024. Per Gattuso, che cercherà di riportare il Valencia agli albori passati, si tratta della terza esperienza all'estero dopo quelle in Svizzera al Sion e in Grecia all'OFI Creta. L'ufficialità è stata comunicata dal club spagnolo tramite una nota sui propri canali ufficiali.