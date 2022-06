L'Equipe: "Possibile addio di Pochettino al Psg, Galtier l'erede"

PARIGI - Il fallimento del Psg in Champions League potrebbe costare caro a Maurcio Pochettino, in bilico e con il futuro ancora da scrivere. Per l'Equipe l'allenatore argentino, arrivato a gennaio del 2021, rischia di perdere il posto e lasciare la sua eredità a Galtier, attuale tecnico del Nizza. Il club di Parigi sta valutando seriamente l'ipotesi di un cambio in panchina, ma saranno decisivi i prossimi giorni e i nuovi incontri programmati per stabilire con più chiarezza il destino dell'ex guida del Tottenham.