Materazzi 'ufficializza' Dybala all'Inter: spuntano due cuori nerazzurri

MILANO - Paulo Dybala sempre più vicino all'Inter. Nella giornata di ieri è andato in scena l'incontro tra il procuratore del calciatore Antun, alcuni intermediari e la dirigenza del club milanese al gran completo, con Zhang ed Inzaghi presenti insieme a Marotta ed Ausilio: il trequartista argentino in scadenza di contratto con la Juventus il prossimo 30 giugno - a meno di clamorosi colpi di scena - proseguirà la propria avventura calcistica in Italia con la maglia nerazzurra. Marco Materazzi, storico ex difensore dell'Inter, da alcune settimane attende l'ufficialità del trasferimento con lo stesso pathos di molti tifosi: l'ennesima conferma è la storia pubblicata oggi su Instagram.