Svolta Dybala: l'agente è nella sede dell'Inter per incontrare i dirigenti

Ore caldissime per la trattativa tra l'Inter e Paulo Dybala, con Jorge Antun (agente del giocatore) che alle ore 17 si è recato nella sede del club nerazzurro in Viale della Liberazione accompagnato dagli intermediari De Vecchi e Petralito per un incontro con la dirigenza. L'attaccante argentino, che non ha rinnovato il suo contratto con la Juventus ed è attualmente disponibile a parametro zero, è tra gli obiettivi di mercato dei nerazzurri per rinforzare la squadra di Simone Inzaghi. L'agente di Dybala prima di entrare negli uffici del club si è limitato a dire ai giornalisti: "Ottimista? Nella vita sì".