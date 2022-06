City, senti Bernardo Silva: "Io al Barcellona? Ora non posso dire nulla"

"Sfortunatamente ora non posso dire nulla, sono concentrato sulla mia Nazionale. Quando la stagione terminerà vedremo quel che succederà". Così Bernardo Silva ha risposto al termine di Portogallo-Repubblica Ceca ai giornalisti che gli hanno chiesto di un suo possibile passaggio ai blaugrana. Il lusitano ha dunque glissato prendendo tempo. Nonostante abbia un contratto con il Manchester City fino a giugno 2025, Xavi avrebbe puntato i riflettori su di lui e lo avrebbe inserito nella lista dei desideri per il suo Barcellona della prossima stagione. Il 27enne - compirà 28 anni il 10 agosto -, tra l'altro, in passato ha espresso il desiderio di tornare a giocare vicino casa un domani, dopo esser cresciuto nelle giovanili del Benfica.

Bernardo Silva nel mirino del Barcellona: che stagione per lui!

Intanto il classe '94, dopo aver vinto la quarta Premier League con i Citizens (13 reti e sette assist in 50 presenze complessive), continua ad essere protagonista anche in nazionale: nel match contro i cechi ha fornito gli assist che hanno portato ai gol di Cancelo e Guedes che hanno deciso il match (2-0), mettendo così a referto il terzo assist in questa fase a gironi della Nations League - il primo lo aveva "regalato" ancora al compagno di squadra, ex Inter e Juve, nel 4-0 alla Svizzera -. Poi al 68' ha lasciato il posto a Vitinha prendendosi gli applausi dello stadio Alvalade.