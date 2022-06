Chiellini-Los Angeles Fc, ci siamo: l'indizio social

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Giorgio Chiellini è ormai ad un passo dal Los Angeles Fc. Svuotato l'armadietto alla Continassa e legato formalmente alla Juventus soltanto fino al prossimo 30 giugno, in attesa di tornare in qualità di dirigente, l'ormai ex capitano bianconero sembra aver sciolto le riserve, commentando pubblicamente due post del club californiano e lasciando trasparire l'intenzione di chiudere la propria strepitosa carriera negli Stati Uniti.