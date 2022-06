Juve, Barzagli: "Chiellini è stato un leader, sostituirlo è impossibile"

TORINO - "C'è un po' di sfiducia e negatività nella Nazionale. In questo momento c'è da cercare di fare gruppo e quella voglia e di energia che ci hanno fatto provare all'Europeo. Non è una situazione facile". Sono queste le prime parole dell'ex difensore della Juventus, Andrea Barzagli, ai microfoni di "Sky Sport". Ovviamente, non poteva mancare anche una domanda su quello che per anni è stato il suo granitico compagno di reparto in bianconero: "Chi prende il ruolo di Chiellini? Sostituirlo come leadership è impossibile, tutti devono cercare di creare la forza di diventare loro più carismatici. E c'è bisogno anche che i ragazzi giovani si prendano più responsabilità".