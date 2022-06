L'Equipe: "Pochettino-Psg, accordo per l'addio con incentivo super"

PARIGI (Francia) - Sarebbe stato chiuso l'accordo tra Mauricio Pochettino e il Paris Saint-Germain per dirsi immediatamente addio. Lo scrive l'Equipe, secondo cui il club di Parigi e l'allenatore argentino avrebbero trovato l'intesa per la risoluzione del contratto, in scadenza nel 2023. A Pochettino e al suo staff tecnico andrebbe una buona uscita super da 15 milioni .

Galtier in pole position per la sostituzione

Pochettino, che era in carica al Psg dal gennaio 2021, paga soprattutto per i mancati successi in Champions League. Il favorito per la sua sostituzione, a questo punto, è Christophe Galtier, attualmente sotto contratto con il Nizza. Decisamente indietro, invece, la candidatura dell'ex juventino Zinedine Zidane.