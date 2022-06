"Tevez nuovo tecnico del Rosario Central", clamoroso in Argentina

TORINO - Carlos Tevez sarebbe a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Rosario Central . Secondo il quotidiano argentino 'Olé', l'Apache avrebbe incontrato il vicepresidente dell'Academia gialloblù Ricardo Carloni e ascoltato con attenzione ed entusiasmo la proposta del club rosarino. Dopo le dimissioni dell'allenatore Leandro Somoza , insoddisfatto della dirigenza che non lo ha accontentato sul mercato, le attenzioni del Rosario si sarebbero concentrate tutte su Carlitos Tevez che sceglierà con la famiglia la decisione migliore per il suo futuro.

Tevez e il futuro in panchina

Lo stesso Apache aveva già annunciato la sua intenzione di cimentarsi in una nuova avventura: non più sui campi di gioco a deliziare le platee pallonare di tutto il mondo ma in giacca e cravatta a bordocampo. Carlitos ha smesso di giocare il 31 maggio dello scorso anno, quando il Boca Juniors è stato eliminato dal Racing dalla Coppa di Lega vinta dal Colón, ma ha annunciato formalmente il suo ritiro. Un Tevez che 10 giorni fa, in un'intervista in Argentina al giornalista Alejandro Fantino, aveva svelato il suo grande sogno: "Vado a fare l'allenatore, ho deciso che andrò a dirigere una squadra. Sto lavorando a un progetto con i miei fratelli da diversi mesi. Sono molto concentrato".