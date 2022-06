Marca: "Real, prove di rinnovo con Benzema. Psg in pressing su Vinicius"

MADRID (Spagna) - Il Real Madrid sembra aver messo nel mirino Haaland (in ottica 2024), ma lavora comunque al rinnovo di contratto di Karim Benzema, protagonista assoluto nella vittoria dell'ultima Champions League. Secondo il quotidiano 'Marca', il centravanti francese dovrebbe allungare di un altro anno l'attuale accordo in scadenza al 30 giugno 2024. L'ufficializzazione potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Sempre lo stesso quotidiano spagnolo riferisce del pressing costante del Psg su Vinicius, per il quale sarebbe pronto a mettere sul piatto un contratto da 40 milioni a stagione. L'attaccante brasiliano, però, vuole restare a Madrid e non a caso di lavora ad un rinnovo del contratto fino al 2026 o 2027.