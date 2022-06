Dall'Albania: "Juve, la Samp punta Vrioni. Allegri vuole testarlo in ritiro"

TIRANA (Albania) - "La Sampdoria vorrebbe riportare in blucerchiato Giacomo Vrioni e lo ha chiesto ufficialmente in prestito alla Juventus, ma Allegri vorrebbe prima testarlo in ritiro nel ruolo di vice-Vlahovic". Secondo quanto riportato dal portale albanese Supersport, il club ligure, che aveva acquistato l'attaccante classe 1998 dal Matelica nel 2015 prima di cederlo ai bianconeri nel 2020, sarebbe interessato a riportarlo a Genova con la formula del prestito oneroso. Vrioni nell'ultima stagione ha giocato in Austria con lo Swarovski Tirol, dove si è laureato capocannoniere con 19 gol (più 2 in Coppa) al pari di Adeyemi, recentemente passato dal Salisburgo al Borussia Dortmund.