La Flop 11 del Manchester United? Con Di Maria e Lukaku

TORINO - Nella Flop 11 del Manchester United, i colleghi del Sun mettono, tra gli altri , Romelu Lukaku e Angel Di Maria. Incredibile, pensando a come si stia adoperando l’Inter per riavere il belga, eroe dello scudetto con Conte, e come la Juventus sia legata alla risposta del Fideo, considerato da Allegri fondamentale per ripartire con classe, esperienza e determinazione dopo un’annata da zero titoli. Lo stesso argentino, che i bianconeri vorrebbero per una stagione di rilancio, ricorda a malincuore i giorni inglesi. «Sono rimasto solo un anno (2014-2015, pagato 80 milioni al real). Non il miglior periodo della mia carriera. O, per meglio dire, non mi hanno permesso di dare il meglio lì. Ho avuto problemi con il tecnico (Van Gaal), ma grazie a Dio poi sono potuto venire al Paris Saint-Germain, dove sono tornato a essere me stesso». Finita l'avventura francese, mancherebbe ancora un tassello per arrivare in forma al mondiale. La Juve aspetta... Lukaku invece è stato United dal '17 al '19 ma non ha strappato il sorriso ai tifosi, anzi. Tra i flop, spunta anche il nostro Matteo Darmian, acquistato dal Torino per 20 milioni, non ha certo lasciato traccia, se non nei comportamenti da bravo ragazzo, rispettoso ma finito al ruolo di riserva o di tribuna...